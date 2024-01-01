Немецкие автопроизводители активно инвестируют в разработку авто в Китае

Немецкие производители автомобилей премиум-класса изо всех сил пытаются закрепиться на китайском рынке электромобилей, пишет УкрАвтопром.

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В 2024 году BMW занимала лишь 0,9% китайского рынка электромобилей, Mercedes-Benz - 0,3%, Audi - 0,2%.

Признавая свои недостатки, эти бренды сосредотачиваются на сфере программного обеспечения и цифровых услуг, приспосабливаясь к предпочтениям китайских потребителей. Чтобы ускорить инновации, они перемещают научно-исследовательские ресурсы в КНР.

BMW инвестирует €2,6 млрд в Шэньян для разработки своих электромобилей "нового класса", запуск которых запланирован на 2026 год.

Mercedes-Benz объявил об инвестициях в размере €1,6 млрд

Audi использует свое партнерство с SAIC для быстрой разработки нового китайского суббренда электромобилей, дебют которого состоится на автосалоне в Шанхае уже в апреле.