Німецькі автовиробники зменшують свої потужності в Китаї

Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi та BMW повідомили про падіння продажів на ринку КНР від 7% до понад 17%, пише Укравтопром.

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VW, який має більше виробничих потужностей у Китаї, ніж будь-де, продає свій завод у Сіньцзяні і, можливо, продає недозавантажені майданчики, такі як Нанкін.

ID.Unyx не виправдав сподівань, що спонукало до переходу на нову платформу електромобілів через партнерство з китайським автовиробником Xpeng, автомобілі якого мають з'явитися у 2026 році.

Skoda, дочірня компанія VW, виходить з Китаю до 2026 року.

Audi, зіткнувшись з падінням продажів електромобілів на 35,6%, робить ставку на новий модельний ряд у співпраці з SAIC.

Mercedes-Benz, попри великі інвестиції, планує скоротити витрати на спільні підприємства на 20% до 2027 року.