Немецкие автопроизводители уменьшают свои мощности в Китае

Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi и BMW сообщили о падении продаж на рынке КНР от 7% до более 17%, пишет Укравтопром.

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VW, который имеет больше производственных мощностей в Китае, чем где-либо, продает свой завод в Синьцзяне и, возможно, продает недозагруженные площадки, такие как Нанкин.

ID.Unyx не оправдал надежд, что побудило к переходу на новую платформу электромобилей через партнерство с китайским автопроизводителем Xpeng, автомобили которого должны появиться в 2026 году.

Skoda, дочерняя компания VW, выходит из Китая до 2026 года.

Audi, столкнувшись с падением продаж электромобилей на 35,6%, делает ставку на новый модельный ряд в сотрудничестве с SAIC.

Mercedes-Benz, несмотря на большие инвестиции, планирует сократить расходы на совместные предприятия на 20% до 2027 года.