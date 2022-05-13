Дві німецькі організації "Freundschaft kennt keine Grenzen" та "Bamberg:UA" в межах спільного проекту допомоги Україні передали 9 автобусів від німецьких підприємців.

Учора, 12 травня, представники організації прибули на Львівщину. Транспортні засоби спільно з начальником Львівської ОВА Максимом Козицьким та ГО "Народна Самооборона Львівщини", яка працює в межах громадської ініціативи "Центр волонтерства та захисту", були передані на ЗСУ та поїхали виконувати завдання по перевезенню особового складу.

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Як розповів засновник "Bamberg:UA" отець Богдан Пушкар, його організація підтримує Україну від початку 90-х. Робота активізувалась у 2014 році, а після повномасштабного вторгнення почалась нова хвиля мобілізації волонтерського руху.

"Спершу це були карети швидкої медичної допомоги. Ми почали їх шукати, збирати кошти. Тоді з’явилась потреба в маленьких бусиках і автобусах. Ми озвучували цю потребу і таким чином випросили пожежну машину, яка поїхала у Харків. Тоді дві організації мобілізували своїх знайомих і знайшли фірму з Гамбурга, яка мала списані автобуси та була готова їх віддати. 9 авто власним коштом та зусиллями фірма привела до ладу", – зазначив Богдан Пушкар.

Окрім автомобілів, для допомоги Україні з Німеччини вирушають тонни гуманітарної допомоги.

"Це велика праця значної кількості людей на місцях. Всіх помічників, які ніколи мене не підводили, до 1-2 ночі вантажили допомогу. Жодна копійка, яка жертвується на рахунки цих організацій, не витрачається ні на управління, ні на бухгалтерію. Це все роблять безкорисливо небайдужі волонтери. Зазвичай молоді люди, які ще навчаються в університетах, або ж тільки закінчили навчання", – зазначив Богдан Пушкар.