Две немецкие организации "Freundschaft kennt keine Grenzen" и "Bamberg:UA" в рамках совместного проекта помощи Украине передали 9 автобусов от немецких предпринимателей.

Вчера, 12 мая, представители организации прибыли во Львовскую область. Транспортные средства совместно с начальником Львовской ОВА Максимом Козицким и ОО “Народная Самооборона Львовщины”, которая работает в рамках общественной инициативы “Центр волонтерства и защиты”, были переданы для ВСУ и поехали выполнять задачи по перевозке личного состава.

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Как рассказал основатель “Bamberg:UA” отец Богдан Пушкарь, его организация поддерживает Украину с начала 90-х. Работа активизировалась в 2014 году, а после полномасштабного вторжения началась новая волна мобилизации волонтерского движения.

“Сначала это были кареты скорой медицинской помощи. Мы начали их искать, собирать средства. Тогда появилась потребность в маленьких бусиках и автобусах. Мы озвучивали эту потребность и таким образом выпросили пожарную машину, которая поехала в Харьков. Тогда две организации мобилизовали своих знакомых и нашли фирму из Гамбурга, которая имела списанные автобусы и была готова их отдать. 9 авто за свой счет и усилиями фирма привела в порядок”, – отметил Богдан Пушкарь.

Кроме автомобилей, для Украины из Германии отправляются тонны гуманитарной помощи.

“Это большой труд значительного количества людей на местах. Всех помощников, которые никогда меня не подводили и до 1 – 2 ночи грузили помощь. Ни одна копейка, которая жертвуется на счета этих организаций, не тратится ни на управление, ни на бухгалтерию. Это все делают бескорыстно неравнодушные волонтеры. Обычно молодые люди, которые еще учатся в университетах, или же только закончили обучение”, – отметил Богдан Пушкарь.