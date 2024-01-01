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Німецький автопором опинився під загрозою зупинки

Обмеження КНР на вивіз рідкоземельних елементів можуть зупинити автопром Німеччини.
Німецький автопором може зупинитись - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Видобуток рідкоземельних елементів

Євген Гудущан
logo4 червня, 17:00
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Німецька асоціація автовиробників (VDA), виступила з суворим попередженням про те, що обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів можуть серйозно порушити - або навіть зупинити - виробництво автомобілів у Німеччині, пише Укравтопром.

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Ці магніти є критично важливими для основних функцій автомобіля, таких як двигуни склоочисників і гальмівні датчики. "Якщо ситуація не зміниться швидко, не можна виключати затримки і навіть зупинки виробництва", - заявили в асоціації.

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