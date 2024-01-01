Немецкий автопором оказался под угрозой остановки

Немецкая ассоциация автопроизводителей (VDA), выступила со строгим предупреждением о том, что ограничения Китая на экспорт редкоземельных магнитов могут серьезно нарушить - или даже остановить - производство автомобилей в Германии, пишет Укравтопром.

Читайте также: В июне весь украинский автопором изготовил 336 автомобилей

Эти магниты являются критически важными для основных функций автомобиля, таких как двигатели стеклоочистителей и тормозные датчики. "Если ситуация не изменится быстро, нельзя исключать задержки и даже остановки производства", - заявили в ассоциации.