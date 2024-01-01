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Немецкий автопором оказался под угрозой остановки

Ограничения КНР на вывоз редкоземельных элементов могут остановить автопром Германии.
Немецкий автопором может остановиться - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Добыча редкоземельных элементов

Евгений Гудущан
logo4 июня, 17:00
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Немецкая ассоциация автопроизводителей (VDA), выступила со строгим предупреждением о том, что ограничения Китая на экспорт редкоземельных магнитов могут серьезно нарушить - или даже остановить - производство автомобилей в Германии, пишет Укравтопром.

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Эти магниты являются критически важными для основных функций автомобиля, таких как двигатели стеклоочистителей и тормозные датчики. "Если ситуация не изменится быстро, нельзя исключать задержки и даже остановки производства", - заявили в ассоциации.

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