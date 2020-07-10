В июне украинскими предприятиями было произведено 336 единиц автотранспортной техники, сообщает Укравтопром.

Выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом уменьшился на 43%. Как и годом ранее в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод – "Еврокар", где в июне в режиме крупноузловой сборки было собрано 286 автомобилей марки Шкода.

Читайте также: Украинские депутаты нашли способ покупать дорогие авто по дешевке

Производство автобусов выросло на 9% до 50 штук. В июне автобусы производили: "Черкасский автобус", "Черниговский автозавод" и "ЗАЗ". В сегменте коммерческих автомобилей производство не происходило, как и год назад. Напомним, АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего за период с января по июнь 2020 года в Украине собрали 1886 ед. автотранспортных средств или на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Легковых автомобилей – 1 611 шт. (-36,4%);

Коммерческих – 24 шт. (+14,3%);

Автобусов – 251 шт. (-36,6%).

Читайте также: У кого из депутатов больше автомобилей: инфографика