У червні українськими підприємствами було виготовлено 336 одиниць автотранспортної техніки, повідомляє Укравтопром.

Випуск легкових автомобілів, в порівнянні з минулим роком зменшився на 43%. Як і роком раніше в цьому сегменті вітчизняного автопрому працював тільки один завод – "Єврокар", де в червні в режимі великовузлового складання було зібрано 286 автомобілів марки Шкода.

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Виробництво автобусів підросло на 9% до 50 штук. У червні автобуси виробляли: "Черкаський автобус", "Чернігівський автозавод" та "ЗАЗ". В сегменті комерційних автомобілів виробництво не відбувалось, як і рік тому. Нагадаємо, АвтоКрАЗ перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року.

Всього за період з січня по червень 2020 року в Україні зібрали 1886 од. автотранспортних засобів або на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Легкових автомобілів – 1611 шт. (-36,4%);

Комерційних – 24 шт. (+14,3%);

Автобусів – 251 шт. (-36,6%).

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