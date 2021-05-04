Інженери з німецького автомобільного клубу ADAC склали антирейтинг автомобілів, які частіше за інших доставляють технічні проблеми своїм власникам.

За основу дослідження була взята статистика відмов автомобілів 25 брендів віком від трьох до десяти років, що сталися за перші кілька місяців 2021 року.

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Найбільш ненадійними виявилися 10-річні Kia Ceed з відсотком відмов вузлів і агрегатів в 52,7%. Причому, як відзначають в ADAC, до трирічного віку такі автомобілі майже не турбують своїх власників, але потім поступово починають “хандрити”. Найчастіше з ладу виходять стартер, бензонасос, електричні ланцюги і свічки запалювання.

На другій позиції розташувався Hyundai i20 з 42,2% несправностями. У випадку з цим міським автомобілем до найбільш частих поломок схильні стартер, дверні замки, а також система запалювання.

Трійку замкнув ще один “кореєць” – Kia Sportage (38,6%), що повторює найбільш часті проблеми, аналогічні його побратиму по модельному ряду (Ceed).

Серед інших проблемних автомобілів початку 2021 року фахівці ADAC виділили: Smart Forfour (32,8%), Opel Insignia (32,1%), Ford S-Max (30,7%) і Renault Kangoo з 30,1% поломок.