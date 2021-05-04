Инженеры из немецкого автомобильного клуба ADAC составили антирейтинг автомобилей, которые чаще других доставляют технические проблемы своим владельцам.

За основу исследования была взята статистика по поломкам автомобилей 25 брендов в возрасте от трех до десяти лет, которые произошли за первые несколько месяцев 2021 года.

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Наиболее ненадежными оказались 10-летние Kia Ceed с процентом отказов узлов и агрегатов в 52,7%. Причем, как отмечают в ADAC, до трехлетнего возраста такие автомобили почти не беспокоят своих владельцев, но затем постепенно начинают “хандрить”. Чаще всего из строя выходят стартер, бензонасос, электрические цепи и свечи зажигания.

На второй позиции расположился Hyundai i20 c 42,2% неисправностями. В случае с этим городским автомобилем к наиболее частым поломкам склонны стартер, дверные замки, а также система зажигания.

Тройку замкнул еще один “кореец” – Kia Sportage (38,6%), что повторяет наиболее частые проблемы, аналогичные его собрату по модельному ряду (Ceed).

Среди других проблемных автомобилей начала 2021 года специалисты ADAC выделили: Smart Forfour (32,8%), Opel Insignia (32,1%), Ford S-Max (30,7%) и Renault Kangoo с 30,1% поломок.