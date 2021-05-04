Четвертое поколение Mercedes-Benz E-класса выпускалось с 2009 по 2016 год, с рестайлингом 2013 года. Эти авто в Украину попадают как из Америки, так и из Германии, где работали в такси и имеют пробег по 600 – 800 тысяч километров.

Mercedes-Benz E-класса выпускался с огромным списком двигателей и несколькими коробками передач, и большинство из них не имеют характерных проблем. Если часто менять масло, то проблем с двигателями может не быть очень долго.

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В салоне это настоящий премиум – материалы везде приятные и дорогие. Впрочем, оборудование устаревшее – это касается как медиасистемы, так и приборов управления. Например, на панели есть клавиатура для набора номера телефона, однако сам телефон положить некуда. Поэтому, как любой практичный бизнес-седан, практичности ему не хватает. А вот багажник – наоборот. Здесь есть специальная полочка на 10 килограммов груза, которая спрятана внутри. Она отодвигается, поэтому спрятанные вещи брать удобно.

На ходу автомобиль не слишком мягкий, подвеска чувствует небольшие выбоины. Также машина кренится при резких поворотах.

Больше информации о Mercedes-Benz E-класса в кузове W212 – в видео: