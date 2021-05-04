Четверте покоління Mercedes-Benz E-класу випускався з 2009 по 2016 рік, з рестайлінгом 2013 року. Ці авто в Україну потрапляють як з Америки, так і з Німеччини, де працювали в таксі та мають пробіг по 600 - 800 тисяч кілометрів.

Mercedes-Benz E-класу випускався з величезним переліком двигунів та кількома коробками передач, і більшість з них не мають характерних проблем. Якщо часто міняти оливу, то проблем з двигунами може не буде дуже довго.

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В салоні це справжній преміум – матеріали всюди приємні та дорогі. Втім, обладнання застаріле – це стосується як медіасистеми, так і приладів керування. Наприклад, на панелі є клавіатура для набору номера телефона, одна сам телефон покласти нема куди. Тож, як будь-який практичний бізнес-седан, практичності йому бракує. А от багажник – навпаки. Тут є спеціальна поличка на 10 кг вантажу, яка захована всередині. Вона відсувається, тож заховані речі брати зручно.

На ходу автомобіль не надто м'який, підвіска відчуває невеликі вибоїни. Також машина крениться при різких поворотах.

Більше інформації про Mercedes-Benz E-класу в кузові W212 – у відео: