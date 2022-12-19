Швидке купе від Nissan було помічено фото шпигунами під час тестових заїздів. Схоже це найпотужніша версія Nismo.

Є хороші новини для шанувальників японських потужних автомобілів, тому що ми вперше дивимося на Nissan Z Nismo, який розробляється. У галереї показано два транспортні засоби в різних типах камуфляжу, які їдуть шосе Angeles Crest, яке прорізає гори Сан-Габріель в окрузі Лос-Анджелес, Каліфорнія.

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Порівняно зі стандартним Z, Nismo має більш агресивну передню частину з товщим спліттером. Автомобіль із камуфляжним покриттям демонструє нову смугу, яка охоплює носову частину, яка створює крихітний отвір між капотом і решіткою радіатора.

Z з чорною тканинною обкладинкою має пару прорізів. Це означає, що може бути доступна перероблена панель із повітроводами. Хоча машина з камуфляжним покриттям, схоже, не має таких отворів.

По боках пороги здаються товщі. Автомобіль їздить на дев'ятиспицевих колесах з чорним покриттям. Має червоні гальмівні супорти.

Ззаду Z отримує спойлер на задній частині. Нижня частина заднього бампера має змінений стиль. Схема вихлопу виглядає такою самою.

Силовий агрегат Z Nismo залишається загадкою. Існуюча модель видає 400 кінських сил (298 кіловат) і 350 фунт-фут (475 Ньютон-метрів) крутного моменту від 3,0-літрового V6 з подвійним турбонаддувом. Ми очікуємо, що Nismo збільшить потужність у порівнянні зі стандартною комплектацією, але ми ще не знаємо наскільки.

Поточний Z доступний або з шестиступінчастою механічною коробкою передач, або з дев'ятиступінчастою автоматичною трансмісією, що приводить в рух задні колеса. Незрозуміло, чи запропонує Nismo також обидва варіанти.

Звичайний Z надійшов у продаж лише влітку 2022 року в США. Як правило, автовиробники не випускають новий варіант продуктивності, поки існуючий не встигне зарекомендувати себе на ринку. Якщо Nissan дотримуватиметься цієї стратегії, ми можемо побачити Nismo у 2023 році, але поставки можуть розпочатися лише у другій половині року.