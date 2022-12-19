Быстрое купе от Nissan было подмечено фото шпионами во время тестовых заездов. Похоже, это самая мощная версия Nismo.

Есть хорошие новости для поклонников японских мощных автомобилей, потому что мы впервые смотрим на разрабатываемый Nissan Z Nismo. В галерее показаны два транспортных средства в разных типах камуфляжа, которые едут по шоссе Angeles Crest, которое прорезает горы Сан-Габриэль в округе Лос-Анджелес, Калифорния.

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По сравнению со стандартным Z, Nismo имеет более агрессивную переднюю часть с более толстым сплиттером. Автомобиль с камуфляжным покрытием демонстрирует новую полосу, охватывающую носовую часть, создающую крохотное отверстие между капотом и радиаторной решеткой.

Z с черной тканевой обложкой имеет пару проемов. Это означает, что может быть доступна переделанная панель с воздуховодом. Хотя машина с камуфляжным покрытием, похоже, не имеет таких отверстий.

По бокам пороги кажутся толще. Автомобиль ездит на девятиспицевых колесах с черным покрытием. Имеет красные тормозные суппорты.

Сзади Z получает спойлер на задней части. Нижняя часть заднего бампера имеет измененный стиль. Схема выхлопа выглядит такой же.

Силовой агрегат Z Nismo остается загадкой. Существующая модель выдает 400 лошадиных сил (298 киловатт) и 350 фунт-фут (475 Ньютон-метров) крутящего момента от 3,0-литрового V6 с двойным турбонаддувом. Мы ожидаем, что Nismo увеличит мощность по сравнению со стандартной комплектацией, но мы еще не знаем, насколько.

Текущий Z доступен либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с девятиступенчатой автоматической трансмиссией, приводящей в движение задние колеса. Непонятно, предложит ли Nismo также оба варианта.

Обычный Z поступил в продажу только летом 2022 года в США. Как правило, автопроизводители не упускают новый вариант производительности, пока существующий не успеет зарекомендовать себя на рынке. Если Nissan будет соблюдать эту стратегию, мы можем увидеть Nismo в 2023 году, но поставки могут начаться только во второй половине года.