В случаях, когда виновник ДТП не имеет действующего страхового полиса выплата компенсации происходит из фонда МТСБУ. Чтобы ее получить нужно выполнить ряд условий.

Алгоритм как пострадавшему в ДТП получить страховое возмещение от МТСБУ в определенных законом случаях:

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1. В течение 3-х рабочих дней с момента ДТП пострадавшему необходимо подать в бюро "Сообщение о ДТП". Подробнее как это сделать можно посмотреть по ссылке.

2. После, в течение 30 дней с момента ДТП, необходимо подать "Заявление о страховом возмещении" вместе со всеми подтверждающими документами, перечень которых указан по ссылке. Все документы можно подать онлайн на сайте МТСБУ. С помощью специального сервиса, пользователи могут быстро заполнить нужные формы заявлений, причем избежав ошибок, ведь система автоматически предоставляет подсказки при оформлении.

3. Дождаться ответа от бюро по полноте документов и получить доступ к кабинету потерпевшего, где будет отображаться весь процесс от экспертизы до выплаты.

4. После подачи документов необходимо обеспечить осмотр поврежденного автомобиля экспертом МТСБУ, который должен связаться с вами и осмотреть поврежденный автомобиль в течение 10 рабочих дней. Перечень специалистов бюро.

5. В течение 90 дней со дня получения заявления о страховом возмещении с приложениями, предусмотренными законом, бюро принимает мотивированное решение. При наличии правовых оснований для осуществления регламентной выплаты, потерпевшее лицо (или лицо, которое имеет соответствующее право) в течение указанного срока получает возмещение на указанный в заявлении расчетный счет. Однако, в случае если потерпевший, по уважительным причинам, просрочил представление документов, то срок принятия решения о выплате продлевается на количество дней такой просрочки.

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Обратите внимание, что подача документов в МТСБУ происходит по стандартизированной процедуре, которая является относительно простой и понятной, поэтому нет необходимости пользоваться услугами посредников. Бюро не сотрудничает с ними, поэтому "посодействовать" в рассмотрении дела невозможно.