У випадках коли винуватець ДТП не має чинного страхового полісу виплата компенсації відбувається з фонду МТСБУ. Аби її отримати потрібно виконати низку умов.

Алгоритм як постраждалому у ДТП отримати страхове відшкодування від МТСБУ у визначених законом випадках:

Читайте також: МТСБУ опублікувало новий рейтинг страхових компаній України

1. Протягом 3-х робочих днів з моменту ДТП постраждалому необхідно подати до бюро “Повідомлення про ДТП”. Детальніше як це зробити можна переглянути за посиланням.

2. Після, протягом 30 днів з моменту ДТП, необхідно подати “Заяву про страхове відшкодування” разом з усіма підтверджувальними документами, перелік яких зазначений за посиланням. Всі документи можна подати онлайн на сайті МТСБУ. За допомогою спеціального сервісу, користувачі можуть швидко заповнити потрібні форми заяв, при чому уникнувши помилок, адже система автоматично надає підказки під час оформлення.

3. Дочекатися відповіді від бюро щодо повноти документів та отримати доступи до Кабінету потерпілого, де буде відображатися весь процес від експертизи до виплати.

4. Після подачі документів необхідно забезпечити огляд пошкодженого автомобіля експертом МТСБУ, який має зв’язатися з вами та оглянути пошкоджений автомобіль протягом 10 робочих днів. Перелік спеціалістів бюро.

5. Протягом 90 днів з дня отримання заяви про страхове відшкодування з додатками, передбаченими законом, бюро приймає вмотивоване рішення. В разі наявності правових підстав для здійснення регламентної виплати, потерпіла особа (або особа, яка має відповідне право) протягом зазначеного строку отримує відшкодування на вказаний у заяві розрахунковий рахунок. Однак, у разі якщо потерпілий, з поважних причин, прострочив подання документів, то строк прийняття рішення щодо виплати подовжується на кількість днів такого прострочення.

Читайте також: Поліс страхування для виїзду за кордон на авто "Зелена картка" значно подорожчає

Зверніть увагу, що подання документів до МТСБУ відбувається за стандартизованою процедурою, яка є відносно простою та зрозумілою, тому немає потреби користуватися послугами посередників. Бюро не співпрацює з ними, тому “посприяти” у розгляді справи неможливо.