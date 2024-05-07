Как сообщается, презентация гибридного наследника Lamborghini Huracan состоится во второй половине этого года. Переход на гибридные силовые установки является частью общего плана по электрификации модельного ряда бренда.

Недавно компания представила плагин-гибридный кроссовер Urus SE, как вариант 2025 модельного года и теперь известно, что будущий спорткар, точное название которого пока засекречено, вскоре присоединится к нему. Недавно тестовый прототип новинки попал на шпионское видео.

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Судя по звуку, спорткар оснащен твин-турбо V8. По слухам, он может развивать до 10 000 об/мин, а турбины развивают максимальный наддув только на отметке в 7000 оборотов. Также поговаривают, что этот двигатель не связан с Porsche-Audi V8 от Urus.

Эта информация вызывает несколько противоречий. Тратить миллионы евро на разработку совершенно нового двигателя V8 было бы пустой тратой денег, однако, с другой стороны, компания Lamborghini, создала двигатель V12 специально для Revuelto.

Скорее всего, этот двигатель – производная от двигателя, что использует Urus. Модель с кодовой LB63x не будет иметь прямых конкурентов. Ferrari 296 и McLaren Artura используют гибридные V6 с двойным турбонаддувом.

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Тем более преемник Huracan будет еще больше отличаться от них если Lamborghini оснастит спорткар системой полного привода. Узнать больше детальных подробностей о будущей модели уже во время презентации, которая состоится позже в этом году.