В 1995 году отец Морица Гесса приобрел синий Lamborghini Diablo, в дилерском центре во Флоренции, Италия. Позже он приобрел еще одну - фиолетового цвета. Как рассказывает его сын, на собрании владельцев Lamborghini мистер Гесса встретил друга, который оборудовал свое авто комплектом Jota. Он захотел такой же себе, и позже приобрел его.

Автомобиль имел синий салон из алькантары. В 2003 году по неизвестным обстоятельствам он продал свой Diablo Jota. На тот момент Морицу было всего 8 лет и он очень расстроился из-за того, что отец продал авто.

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Когда он подрос, отец сообщил ему, что продал автомобиль покупателю из Японии, однако владелец также продал авто и его дальнейшая судьба теперь неизвестна. С того момента Мориц загорелся идеей вернуть отцовское авто.

Вместе со своим братом Мориц считал что будет не достаточно сложно найти отцовское авто, ведь всего было изготовлено только 28 комплектов Jota. Большинство авто имели фиолетовый цвет и были импортированы в Японию.

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В поисках им помог знакомый, который прислал видео с черной Diablo. Мориц начал искать больше информации о черном авто, надеясь, что это отцовский Lamborghini, завернутый в матовый винил, однако наткнулся на фиолетовое авто.

Он попросил отца позвонить человеку, которому он продал свое авто в 2003 году. Как оказалось это то самое авто. 22 декабря 2022 года Мориц полетел в Японию, чтобы увидеть авто в живую. Он имел при себе оригинал номерного знака, чтобы доказать, что он сын первого владельца.

Увидев авто, он сразу понял, что это тот самый Lamborghini его детства. Однако, владелец назвал бешеную стоимость авто, которую семья Гесс не могла себе позволить.

Тогда Мориц предложил владельцу Diablo обмен на собственный 25-летний Lamborghini Countach с 4 000 км на одометре, но продавец отклонил предложение. Через семь месяцев переговоров, семья Гесс, в конце концов, вернула спорткар.

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Через 20 лет разлуки, отец Морица сел за руль своего Lamborghini. Автомобиль имел пробег в 10 000 км. Однако, сын приказал ему ехать медленно, ведь этот Diablo еще имел старые оригинальные шины.