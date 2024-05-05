У 1995 році батько Моріца Гесса придбав синій Lamborghini Diablo, у дилерському центрі у Флоренції, Італія. Пізніше він придбав ще одну - фіолетового кольору. Як розповідає його син, на зборах власників Lamborghini містер Гесса зустрів друга, який обладнав своє авто комплектом Jota. Він захотів такий самий собі, і пізніше придбав його.

Автомобіль мав синій салон з алькантари. У 2003 році з невідомих обставин він продав свій Diablo Jota. На той момент Моріцу було всього 8 років й він дуже засмутився через те, що батько продав авто.

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Коли він підріс, батько повідомив йому, що продав автомобіль покупцю з Японії, однак власник також продав авто і його подальша доля тепер невідома. З того моменту Моріц загорівся ідеєю повернути батькове авто.

Разом зі своїм братом Моріц вважав що буде не досить складно знайти батьківське авто, адже усього було виготовлено лише 28 комплектів Jota. Більшість авто мали фіолетовий колір й були імпортовані в Японію.

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В пошуках їм допоміг знайомий, який надіслав відео з чорною Diablo. Моріц почав шукати більше інформації про чорне авто, сподіваючись, що це батьковий Lamborghini, загорнутий в матовий вініл, проте натрапив на фіолетове авто.

Він попросив батька зателефонувати людині, якій він продав своє авто у 2003 році. Як виявилось це те саме авто. 22 грудня 2022 року Моріц полетів у Японію, аби побачити авто в живу. Він мав при собі оригінал номерного знака, щоб довести, що він син першого власника.

Побачивши авто, він одразу зрозумів, що це той самий Lamborghini його дитинства. Проте, власник назвав шалену вартість авто, яку сім’я Гесс не могла собі дозволити.

Тоді Моріц запропонував власнику Diablo обмін на власний 25-річний Lamborghini Countach з 4 000 км на одометрі, але продавець відхилив пропозицію. Через сім місяців перемовин, сім’я Гесс, врешті-решт, повернула спорткар.

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Через 20 років розлуки, батько Моріца сів за кермо свого Lamborghini. Автомобіль мав пробіг в 10 000 км. Однак, син наказав йому їхати повільно, адже цей Diablo ще мав старі оригінальні шини.