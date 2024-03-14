Помер легендарний дизайнер Lamborghini Марчелло Гандіні. Ікона італійського дизайну створив численні нині легендарні екзотичні автомобілі, включаючи Countach, Stratos і Diablo.

Марчелло Гандіні, легендарний дизайнер, відповідальний за численні італійські автомобілі, помер, повідомляє RaiNews, державне інформаційне агентство Італії. Йому було 85 років.

Читайте також: Lamborghini Diablo Дональда Трампа продали за 1,1 мільйона доларів

Гандіні був найбільш відомий своєю роботою з Lamborghini, де він відповідав за дизайн автомобілів, таких як Miura, Countach і Diablo. Він також був дизайнером таких ікон, як Lancia Stratos, Bugatti EB110 і Fiat X1/9.

Дизайнер, що народився в Турині, створив свої найвідоміші проекти, працюючи в італійському дизайнерському домі Bertone із середини 1960-х до 1980 року. Він намалював лінії для таких автомобілів, як Alfa Romeo Montreal, Maserati Khamsin, Volkswagen Polo та Ferrari 308 GT4.

Пізніше Гандіні відокремився від Bertone, працюючи незалежно з Citroën, над розробкою популярного BX. Для Renault він розробляв культовий хетчбек 5 Turbo. Інші відомі проекти Гандіні включають оригінальний BMW 5 серії, Lamborghini Espada та Cizeta-Moroder V16T.

Навіть пізніше Гандіні продовжував займатися дизайном. Він працював з Taтa Motors у 2017 році над створенням TaMo Racemo, концептуального спортивного автомобіля, показаного на Женевському автосалоні. Він також брав участь у промисловому та меблевому дизайні. У січні Політехнічний інститут Турину нагородив Гандіні почесним ступенем інженера-механіка.