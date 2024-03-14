Умер легендарный дизайнер Lamborghini Марчелло Гандини. Икона итальянского дизайна создала легендарные экзотические автомобили, включая Countach, Stratos и Diablo.

Марчелло Гандини, легендарный дизайнер, ответственный за многочисленные итальянские автомобили, умер. Об єтом сообщает RaiNews, государственное информационное агентство Италии. Ему было 85 лет.

Читайте также: Lamborghini Diablo Дональда Трампа продали за 1,1 миллиона долларов

Гандини был наиболее известен своей работой с Lamborghini, где он отвечал за дизайн автомобилей, таких как Miura, Countach и Diablo. Он также был дизайнером таких икон, как Lancia Stratos, Bugatti EB110 и Fiat X1/9.

Дизайнер, родившийся в Турине, создал свои самые известные проекты, работая в итальянском дизайнерском доме Bertone с середины 1960-х до 1980 года, создавая линии для таких автомобилей, как Alfa Romeo Montreal, Maserati Khamsin, Volkswagen Polo и Ferrari 308 GT4.

Позже Гандини отделился от Bertone. Он сотрудничал с разными автопроизводителями, такими как Citroën, над разработкой популярного BX и Renault, чтобы разработать ныне культовый хэтчбек 5 Turbo. Другие известные проекты Гандини включают оригинальный BMW 5 серии, Lamborghini Espada и Cizeta-Moroder V16T.

Даже позже Гандини продолжал заниматься дизайном. Он работал с Тата Motors в 2017 году над созданием TaMo Racemo, концептуального спортивного автомобиля, показанного на Женевском автосалоне. Он также участвовал в промышленном и мебельном дизайне. В январе Политехнический институт Турина наградил Гандини почетной степенью инженера-механика.