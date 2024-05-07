Як повідомляється, презентація гібридного спадкоємця Lamborghini Huracan відбудеться в другій половині цього року. Перехід на гібридні силові установки є частиною загального плану з електрифікації модельного ряду бренду.

Нещодавно компанія презентувала плагін-гібридний кросовер Urus SE, як варіант 2025 модельного року й тепер відомо, що майбутній спорткар, точна назва якого наразі засекречена, незабаром приєднається до нього. Нещодавно тестовий прототип новинки потрапив на шпигунське відео.

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Судячи зі звуку, спорткар оснащено твін-турбо V8. За чутками, він може розвивати до 10 000 об/хв, а турбіни розвивають максимальний наддув лише на позначці в 7000 обертів. Також подейкують, що цей двигун не пов’язаний з Porsche-Audi V8 від Urus.

Ця інформація викликає декілька протиріч. Витрачати мільйони євро на розробку абсолютно нового двигуна V8 було б марною тратою грошей, однак, з іншого боку, компанія Lamborghini, створила двигун V12 спеціально для Revuelto.

Скоріш за все, цей двигун – похідна від двигуна, що використовує Urus. Модель з кодовою LB63x не матиме прямих конкурентів. Ferrari 296 й McLaren Artura використовують гібридні V6 з подвійним турбонаддувом.

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Тим паче наступник Huracan ще більше відрізнятиметься від них якщо Lamborghini оснастить спорткар системою повного приводу. Дізнатися більше детальних подробиць про майбутню модель вже під час презентації, яка відбудеться пізніше цього року.