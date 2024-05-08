Новый кемпер от Volkswagen получил больше пространства и гибридную мощность. Каждая комплектация оснащена палаткой на крыше и двумя раздвижными задними дверями, а некоторые комплектации имеют даже кухню.

Volkswagen переделал свой кемпер California для европейского рынка. Мини-дом на колесах, расположен в модельной линейке между Caddy California и Grand California, доступен с новой гибридной силовой установкой и крупнее своего предшественника.

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Новый кемпер будет доступен в пяти комплектациях: Beach, Beach Tour, Beach Camper, Coast и Ocean. Каждая модель имеет палатку на крыше и две раздвижные двери с москитными сетками. Volkswagen предложит новый тент, который является опциональным на некоторых рынках и стандартным на других для обеих сторон автомобиля.

В салоне Volkswagen заменил заднюю скамейку на два отдельных сиденья. К счастью, они все еще могут трансформироваться в кровать. Это означает, что люди все еще могут поставить велосипеды позади, не теряя места для сна.

Инженеры также переделали полноценную мини-кухню, доступную на Coast и Ocean, отодвинув ее назад, чтобы пассажиры могли выходить с обеих сторон автомобиля. Доступна снаружи, она содержит мойку, одноконфорочную газовую плиту и шкафы. Перейдите к комплектации Beach Camper и вы получите постоянную выдвижную мини-кухню с газовой плитой, двумя ящиками и местом для хранения вещей.

Каждое из задних сидений снимается, и каждое оснащено ящиком для дополнительного хранения. VW разместил несколько 45-ваттных зарядных портов USB-C по всему салону. Жители даже имеют возможность дважды коснуться любого выключателя света и одновременно выключить все внутренние светодиодные и фоновые фонари.

Комплектация Beach Tour и выше оснащены новым блоком управления кемпером от VW на задней стойке со стороны пассажира. Это один из способов управления различными функциями автомобиля, которые доступны через информационно-развлекательную систему и приложение для смартфона.

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Ocean является флагманской моделью и поставляется в комплекте с двумя аккумуляторами для кемпера, двумя розетками на 230 вольт (одна внутри и одна снаружи), подогревом передних сидений, дополнительным подогревом воздуха, отделением для хранения на крыше, складным столиком и багажником. Также есть резервуар для пресной воды.

Новый кемпер поступит в продажу с тремя вариантами трансмиссии, как и Multivan. Четырехцилиндровый турбодизель мощностью 150 лошадиных сил и газовые двигатели мощностью 204 л.с. приводят в движение передние колеса. Новая опция plug-in hybrid поставляется с полным приводом 4Motion и мощностью 245 л.с.