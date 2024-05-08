Новий кемпер від Volkswagen отримав більше простору та гібридну потужність. Кожна комплектація оснащена наметом на даху та двома розсувними задніми дверима, а деякі комплектації мають навіть кухню.

Volkswagen переробив свій кемпер California для європейського ринку. Міні-будинок на колесах, розташований у модельній лінійці між Caddy California та Grand California, доступний з новою гібридною силовою установкою та більший за свого попередника.

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Новий кемпер буде доступний у п’яти комплектаціях: Beach, Beach Tour, Beach Camper, Coast і Ocean. Кожна модель має намет на даху та дві розсувні двері з москітними сітками. Volkswagen запропонує новий тент, який є опціональним на деяких ринках і стандартним на інших для обох боків автомобіля.

У салоні Volkswagen замінив задню лавку на два окремих сидіння. На щастя, вони все ще можуть трансформуватися в ліжко. Це означає, що люди все ще можуть поставити велосипеди позаду, не втрачаючи місця для сну.

Інженери також переробили повноцінну міні-кухню, доступну на Coast та Ocean, відсунувши її назад, щоб пасажири могли виходити з обох боків автомобіля. Доступна ззовні, вона містить мийку, одноконфоркову газову плиту та шафи. Перейдіть до комплектації Beach Camper і ви отримаєте постійну висувну міні-кухню з газовою плитою, двома ящиками та місцем для зберігання речей.

Кожне з задніх сидінь знімається, і кожне оснащене ящиком для додаткового зберігання. VW розмістив кілька 45-ватних зарядних портів USB-C по всьому салону. Мешканці навіть мають можливість двічі торкнутися будь-якого вимикача світла та одночасно вимкнути всі внутрішні світлодіодні та фонові ліхтарі.

Комплектація Beach Tour і вище оснащені новим блоком керування кемпером від VW на задній стійці з боку пасажира. Це один із способів керування різними функціями автомобіля, які доступні через інформаційно-розважальну систему та додаток для смартфона.

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Ocean є флагманською моделлю і поставляється в комплекті з двома акумуляторами для кемпера, двома розетками на 230 вольт (одна всередині і одна зовні), підігрівом передніх сидінь, додатковим підігрівом повітря, відділенням для зберігання на даху, складаним столиком і багажником. Також є резервуар для прісної води.

Новий кемпер надійде в продаж із трьома варіантами трансмісії, як і Multivan. Чотирициліндровий турбодизель потужністю 150 кінських сил і газові двигуни потужністю 204 к.с. приводять в рух передні колеса. Нова опція plug-in hybrid поставляється з повним приводом 4Motion і потужністю 245 к.с.