Volkswagen презентував концепт VW California, в основі якого буде гібридний кемпер Multivan, що підключається до електромережі.

Концепт California на базі Multivan T7 має два навіси, висувний дах і трансмісію PHEV. Його розроблено з нагоди 35-річчя появи популярного кемпервана. Прем'єра гібридної моделі відбудеться 25 серпня на виставці Caravan Salon у Дюссельдорфі, серійне виробництво заплановано на наступний рік.

Нагадаємо, прем'єра нового концепту відбудеться рівно через 35 років після дебюту першого такого T3 California на виставці Caravan Salon 1988 року. З тих пір автовиробник продав 260 000 кемперів, 175 000 з них було продано з 2019 року.

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Концепт продемонстровано в офіційному ескізі, де виразно прослідковується кузов Multivan, висувний дах із вбудованими вікнами, два тенти і така ж кількість розсувних дверей. Кидається у вічі сенсорний екран у стилі планшета, що дозволяє контролювати температуру, освітлення та інші функції "розумного" кемпера.

Ескіз концепту VW California на базі Multivan T7. Малюнок: Volkswagen

Це буде подовжена колісна база Multivan T7 у 5173 мм, що дає більше місця для внутрішньої комплектації салону. Там передбачено облаштування міні-кухні, обідньої зони та розміщення модульного ліжка.

Що перекусити на заправці? Окрім традиційного хот-дога, на WOG можна скуштувати хот-дог з кебабом, бургер або десерт. Не їсте м'ясо? Беріть веганський бургер чи салат. Тут є страви на будь-який смак. Рекламна інформація

VW California вперше оснащується гібридною силовою установкою, що підключається від мережі. На думку VW, система PHEV краще підходить для подорожей на далекі відстані, водночас пропонуючи безшумний режим водіння з нульовим рівнем викидів, ідеальний для кемпінгів.

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Компанія підтвердила, що серійна версія буде вироблятися на заводі VW Commercial Vehicles у Ганновері з 2024 року. Нині йдуть роботи над розробкою електричного варіанту California на базі ID.Buzz, але він вийде тільки у другій половині десятиліття.