Volkswagen представил концепт VW California, в основе которого будет гибридный кемпер Multivan, подключающийся к электросети.

Концепт California на базе Multivan T7 имеет два навеса, выдвижную крышу и трансмиссию PHEV. Он разработан по случаю 35-летия появления популярного кемпервана. Премьера гибридной модели состоится 25 августа на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе, серийное производство запланировано на следующий год.

Напомним, премьера нового концепта состоится ровно через 35 лет после дебюта первого такого T3 California на выставке Caravan Salon в 1988 году. С тех пор автопроизводитель реализовал 260 000 кемперов, 175 000 из них было продано с 2019 года.

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Концепт продемонстрирован в официальном эскизе, где отчетливо прослеживается кузов Multivan, выдвижная крыша со встроенными окнами, два тента и такое же количество раздвижной двери. Бросается в глаза сенсорный экран в стиле планшета, позволяющий контролировать температуру, освещение и другие функции "умного" кемпера.

Эскиз концепта VW California – на базе Multivan T7. Рисунок: Volkswagen

Это будет удлиненная колесная база Multivan T7 в 5173 мм, дающая больше места для внутренней комплектации салона. Там предусмотрено устройство мини-кухни, обеденной зоны и размещение модульной кровати.

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VW California впервые оснащается гибридной силовой установкой, подключаемой от сети. По мнению VW, система PHEV лучше подходит для путешествий на дальние расстояния, в то же время предлагая бесшумный режим вождения с нулевым уровнем выбросов, идеален для кемпингов.

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Компания подтвердила, что серийная версия будет производиться на заводе VW Commercial Vehicles в Ганновере с 2024 года. В настоящее время идут работы по разработке электрического варианта California на базе ID.Buzz, но он выйдет только во второй половине десятилетия.