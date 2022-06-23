Озвучено приблизні терміни дебюту — 2024 рік

Про відродження кросовера Nissan Skyline говорять із минулого року. Модель під назвою Skyline Crossover випускалася в період з 2009 по 2016 рік, потім її стали продавати як Infiniti EX35, а тепер з'явилися чутки про зворотну трансформацію.

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Японське видання Bestcarweb дізналося, що кросовер може повернутися в модельну лінійку Nissan вже в 2024 році, а дизайн новинки буде виконаний з огляду на концепт-кар IMQ трирічної давності.

Роком раніше було озвучено припущення, що Skyline-кросовер, швидше за все, стане глобальною моделлю та повторюватиме Infiniti QX55, який, своєю чергою, є купеподібною версією QX50. Під капотом у QX55 – дволітровий турбомотор VC-Turbo зі змінним ступенем стиснення. Коробка передач – варіатор Jatco з гідротрансформатором та імітацією восьми передач. Привід повний, з багатодисковою муфтою електроннокерованого підключення задньої осі.

Однак тепер японські ЗМІ пророкують майбутньому Skyline Crossover гібридну установку, що дебютувала на концепті IMQ. Йдеться про гібридну систему e-Power другого покоління, яка вже встановлюється на серійні автомобілі: наприклад, у березні 2022 року її одержав європейський Nissan Qashqai. У рух автомобіль наводиться за рахунок електромоторів, а півторалітровий ДВС зі змінним ступенем стиснення виконує функцію генератора, підживлюючи тягову батарею.

В цей час у модельній лінійці Nissan є седан Skyline, але доступний він тільки на внутрішньому ринку. Модель актуального 13-го покоління виробляється з 2013 року, а влітку 2019 її піддали плановому рестайлінгу. За межами Японії чотиридверка продається як Infiniti Q50.