Озвучены приблизительные сроки дебюта – 2024 год.

О возрождении кроссовера Nissan Skyline говорят с прошлого года. Модель под названием Skyline Crossover выпускалась в период с 2009 по 2016 год, затем ее стали продавать как Infiniti EX35, а теперь появились слухи об обратной трансформации.

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Японское издание Bestcarweb узнало, что кроссовер может вернуться в модельную линейку Nissan уже в 2024 году, а дизайн новинки будет выполнен с учетом концепт-кара IMQ трехлетней давности.

Годом ранее было озвучено предположение, что Skyline-кроссовер, скорее всего, станет глобальной моделью и будет повторять Infiniti QX55, который, в свою очередь, является купеподобной версией QX50. Под капотом у QX55 – двухлитровый турбомотор VC-Turbo с изменяющейся степенью сжатия. Коробка передач – вариатор Jatco с гидротрансформатором и имитацией восьми передач. Привод полный, с многодисковой муфтой электронноуправляемого подключения задней оси.

Однако теперь японские СМИ прочат будущему Skyline Crossover гибридную установку, дебютировавшую на концепте IMQ. Речь идет о гибридной системе e-Power второго поколения, которая уже устанавливается на серийные автомобили: например, в марте 2022 года ее получил европейский Nissan Qashqai. В движение автомобиль приводится за счет электромоторов, а полуторалитровый ДВС с изменяющейся степенью сжатия выполняет функцию генератора, подпитывая тяговую батарею.

В настоящее время в модельной линейке Nissan есть седан Skyline, но доступен он только на внутреннем рынке. Модель актуального 13-го поколения производится с 2013 года, а летом 2019 ее подвергли плановому рестайлингу. За пределами Японии четырехдверка продается как Infiniti Q50.