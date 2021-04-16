Судячи з тизерeу, зовні він не буде відрізнятися від американського Rogue.

Компанія Nissan оголосила про те, що світова прем'єра кросовера X-Trail наступного покоління відбудеться в найближчий понеділок, 19 квітня, на міжнародному автосалоні в Шанхаї. Презентацію можна буде подивитися у прямому ефірі.

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Виробник опублікував на своєму глобальному YouTube-каналі 30-секундний ролик, в якому демонструються всі ключові елементи екстер'єру новинки. Судячи з шильдиків на кормі, це версія для Китаю, але вона не повинна істотно відрізнятися від міжнародної. В цілому новий X-Trail виглядає так само, як новий американський Rogue: у розведених по різних ринках моделей однакові двоярусні фари і задні ліхтарі, велика радіаторна решітка і загальні обриси кузова.

При цьому якщо Rogue отримав в США модернізовану версію знайомого 2,5-літрового атмосферника, то китайському X-Trail місцеві ЗМІ пророкують абсолютно нову “турботрійку” 1.5 із змінним ступенем стиснення, зроблену за тими ж технологіями, що і дволітрова “четвірка” VC- Turbo від кросоверів Infiniti.