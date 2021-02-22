Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) провела серію краш-тестів популярного кросовера Nissan Rogue, відомого у нас під іменем X-Trail. Результати виявились вкрай лякаючими для переднього пасажира.

Зібрані в Японії Nissan Rogue для американського ринку виявились менш захищеними, ніж найдоступніші кросовери марки для Азії.

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Кілька тижнів тому експерти азіатського відділення NCAP провели серію краш-тестів найдешевшого кросовера в лінійці японської марки – Nissan Magnite. Незважаючи на низьку вартість, кросовер заробив чотири зірки з п'яти можливих. Як щойно з’ясувалось, популярний і значно дорожчий Rogue / X-Trail виявився гіршим за Magnite у плані безпеки.

Низьку оцінку у дві зірочки новий кросовер Nissan, японської збірки, отримав за безпеку переднього пасажира. У сумарному ж заліку Rogue набрав чотири зірки безпеки з п'яти можливих. Кросовер відмінно впорався з бічним зіткненням, а також з перекиданням на дах. Фахівці відмітили добру роботу системи напівавтономного водіння ProPilot, однак залишились незадоволені результатом перевірки при фронтальному ударі, оскільки ризик травмування переднього пасажира надзвичайно високий.

На думку експертів NHTSA, система утримання пасажира в кросовері, не дозволяє забезпечити захист, під час зіткнення. У той же час фахівці відзначили, що подібна проблема стосується близько 50 000 автомобілів, випущений на японському автозаводі Кюсю до 28 січня 2021 року.

Nissan Rogue американської збірки випускають вже з доопрацьованою системою утримання переднього пасажира. Кросовери американського виробництва з покращеною технологією безпеки випробують в травні нинішнього року.