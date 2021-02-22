Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) провела серию краш-тестов популярного кроссовера Nissan Rogue, известного у нас под именем X-Trail. Результаты оказались крайне пугающими для переднего пассажира.

Собранные в Японии Nissan Rogue для американского рынка оказались менее защищенными, чем самые доступные кроссоверы марки для Азии.

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Несколько недель назад эксперты азиатского отделения NCAP провели серию краш-тестов самого дешевого кроссовера в линейке японской марки – Nissan Magnite. Несмотря на низкую стоимость, кроссовер заработал четыре звезды из пяти возможных. Как только выяснилось, популярный и значительно более дорогой Rogue / X-Trail оказался хуже Magnite в плане безопасности.

Низкую оценку в две звездочки новый кроссовер Nissan, японской сборки, получил за безопасность переднего пассажира. В суммарном же зачете Rogue набрал четыре звезды безопасности из пяти возможных. Кроссовер отлично справился с боковым столкновением, а также с опрокидыванием на крышу. Специалисты отметили хорошую работу системы полуавтономного вождения ProPilot, однако остались недовольны результатом проверки при фронтальном ударе, поскольку риск травмирования переднего пассажира чрезвычайно высок.

По мнению экспертов NHTSA, система удержания пассажира в кроссовере, не позволяет обеспечить защиту при столкновении. В то же время специалисты отметили, что подобная проблема касается около 50 000 автомобилей, выпущенный на японском заводе Кюсю до 28 января 2021 года.

Nissan Rogue американской сборки выпускают уже с доработанной системой удержания переднего пассажира. Кроссоверы американского производства с улучшенной технологией безопасности испытают в мае нынешнего года.