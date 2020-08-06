Виглядає салон компакта зовсім не бідно.

Минулого місяця Nissan оприлюднив зображення свого доступного компактного кросовера, створеного в Індії для світового ринку, а тепер показав і його внутрішній простір. Він виявився напрочуд багатим для машини такого класу.

Також цікаво: Mazda перетворила електричний кросовер MX-30 на гібрид

Magnite розроблявся індійським підрозділом Nissan і орієнтований саме на місцевих покупців. Тому кросовер навмисне зроблений коротше чотирьох метрів, аби його могли собі дозволити якомога більше покупців. Виробництво новинки планують розпочати на початку наступного року, вивести на ринок до кінця 2021-го, а з 2022-го розпочати експорт в інші країни. Список країн, куди постачатимуть Magnite поки не оголошений.

Інтер'єр кросовера виконаний у двох кольорах, хоча не виключено, що серійні моделі матимуть менш яскравий вигляд з однотоновим оздобленням. Шестигранники, які можна зустріти у формах кузову кросовера, повторюються і всередині. Magnite отримає багатофункціональне кермо, повністю цифрові прилади, мультимедійну систему з восьмидюймовим тачскріном і підтримкою Android Auto та Apple CarPlay.

Фото: концепт Nissan Magnite / Nissan

В Індії Nissan Magnite буде доступний з двома трициліндровими моторами: 72-сильним атмосферником та турбомотором з віддачею у 100 сил. На вибір буде доступно три типи трансмісії: механіка, “робот” та варіатор.

Дивіться також: Купеподібний Audi Q5 вперше упіймали без камуфляжу