Судя по тизереу, внешне он не будет отличаться от американского Rogue.

Компания Nissan объявила о том, что мировая премьера кроссовера X-Trail следующего поколения состоится в ближайший понедельник, 19 апреля, на международном автосалоне в Шанхае. Презентацию можно будет посмотреть в прямом эфире.

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Производитель опубликовал на своем глобальном YouTube-канале 30-секундный ролик, в котором демонстрируются все ключевые элементы экстерьера новинки. Судя по шильдикам на корме, это версия для Китая, но она не должна существенно отличаться от международной. В целом новый X-Trail выглядит так же, как новый американский Rogue: в разведенных по разным рынкам моделях одинаковые двухъярусные фары и задние фонари, большая радиаторная решетка и общие очертания кузова.

При этом если Rogue получил в США модернизированную версию знакомого 2,5-литрового атмосферника, то китайскому X-Trail местные СМИ пророчат абсолютно новую “турботройку” 1,5 с изменяемой степенью сжатия, сделанная по тем же технологиям, что и двухлитровая “четверка” VC-Turbo от кроссоверов Infiniti.