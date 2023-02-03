Технологія наступного покоління подвоїть щільність енергії та втричі збільшить швидкість зарядки порівняно з літій-іонними акумуляторами.

На початку 2022 року компанія Nissan оголосила про плани розпочати серійне виробництво твердотільних акумуляторів у 2028 році. Перш ніж це станеться, до 2025 року буде запущено пілотний завод, а інженерні роботи будуть завершені до 2026 року. У новому інтерв’ю британцям журналу Autocar, віце-президент компанії з досліджень і розробок у Європі розповів про три головні переваги.

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Девід Мосс повторив, що твердотільні батареї втричі збільшать швидкість заряджання до 400 кВт. Крім того, Nissan прагне подвоїти щільність енергії та скоротити виробничі витрати вдвічі порівняно з поточними літій-іонними батареями. На цьому етапі розробки японські інженери у співпраці з вченими Оксфордського університету створили 10-сантиметрові квадратні клітини. Кінцеві комірки матимуть приблизно такий самий розмір, як ноутбук.

Nissan працює над повністю твердотільними батареями, тобто всі рідинні елементи будуть видалені. Мосс сказав Autocar , що автовиробник зараз має перевагу, коли справа доходить до видалення рідкого електроліту. Його збереження матиме негативний вплив на передачу енергії та потужність. Далі він зазначив, що використання нової технології зробить більш доцільним випуск великих електричних пікапів і позашляховиків.

Представлений тут футуристичний Surf-Out був представлений наприкінці 2021 року. Однак до 2028 року ще далеко, тому малоймовірно, що концепт був попереднім переглядом електричного автомобіля з твердотільними батареями. Це може бути або не пов’язано з нещодавніми чутками про те, що Nissan планує невелику електричну вантажівку для Сполучених Штатів.

Мосс відмовився уточнити, який електромобіль першим використовуватиме твердотільні батареї, але наполегливо припустив, що це не буде пов’язано з поточними моделями. Він пояснив, що необхідна абсолютно нова архітектура, зазначивши, що Nissan може запропонувати акумулятори двох розмірів, які перезаряджаються на постійних швидкостях незалежно від коливань температури.

Переслідування твердотільних акумуляторів не означає, що Nissan відмовився від літій-іонних акумуляторів, оскільки Мосс вважає, що вони будуть співіснувати деякий час. Нове покоління літій-іонних батарей буде готове приблизно в середині десятиліття, а безкобальтова батарея запланована на 2028 рік. За оцінками, останнє покоління скоротить витрати до 65 відсотків порівняно з сучасними батареями.

Тим часом двигуни внутрішнього згоряння залишаються актуальними, але Мосс сказав, що вони не будуть оновлені, щоб відповідати вимогам Euro 7, які критикують . Логіка, що стоїть за цим рішенням, полягає в тому, що суворі закони про викиди зроблять двигуни з ДВС значно дорожчими в Європейському Союзі, тоді як, за оцінками, електромобілі стануть доступнішими. Отже, паритет цін між ДВС і електромобілями залежить від того, коли, а не від того, чи буде. Мосс сказав: «ми не так вже й далеко від того, де вони перетнуться у вартості».

Nissan не буде першим автовиробником, який матиме серійний автомобіль із твердотільними акумуляторами, оскільки Toyota пообіцяла випередити всіх на ринку до 2025 року. Однак транспортний засіб, про який йде мова, буде не електромобілем, а скоріше гібридом. BMW є однією з кількох компаній, які працюють над цією технологією, і пообіцяла розпочати власне дослідне виробництво пізніше цього року, а демонстраційний автомобіль має вийти до 2025 року.