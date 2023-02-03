Технология следующего поколения удвоит плотность энергии и втрое увеличит скорость зарядки по сравнению с литиево-ионными аккумуляторами.

В начале 2022 года компания Nissan объявила о планах начать серийное производство твердотельных аккумуляторов в 2028 году. Прежде чем это произойдет, к 2025 году будет запущен пилотный завод, а инженерные работы будут завершены к 2026 году. В новом интервью британцам журнала Autocar, вице-президент компании по исследованиям и разработкам в Европе рассказал о трех главных преимуществах.

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Дэвид Мосс повторил, что твердотельные батареи втрое увеличат скорость зарядки до 400 кВт. Кроме того, Nissan стремится удвоить плотность энергии и сократить производственные затраты вдвое по сравнению с текущими литиево-ионными батареями. На этом этапе разработки японские инженеры в сотрудничестве с учеными Оксфордского университета создали 10-сантиметровые квадратные клетки. Конечные ячейки будут иметь примерно такой же размер, как ноутбук.

Nissan работает над полностью твердотельными батареями, то есть все жидкостные элементы будут удалены. Мосс сказал Autocar, что автопроизводитель сейчас имеет преимущество, когда дело доходит до удаления жидкого электролита. Его сохранение будет оказывать негативное влияние на передачу энергии и мощности. Далее он отметил, что использование новой технологии сделает более целесообразным выпуск крупных электрических пикапов и внедорожников.

Представленный здесь футуристический Surf-Out был представлен в конце 2021 года. Однако до 2028 года еще далеко, поэтому маловероятно, что концепт являлся предварительным просмотром электрического автомобиля с твердотельными батареями. Это может быть или не связано с недавними слухами о том, что Nissan планирует небольшой электрический грузовик для Соединенных Штатов.

Мосс отказался уточнить, какой электромобиль первым будет использовать твердотельные батареи, но настойчиво предположил, что это не связано с текущими моделями. Он объяснил, что необходима совершенно новая архитектура, отметив, что Nissan может предложить аккумуляторы двух размеров, которые перезаряжаются на постоянных скоростях вне зависимости от колебаний температуры.

Преследование твердотельных аккумуляторов не означает, что Nissan отказался от литий-ионных аккумуляторов, поскольку Мосс считает, что они будут сосуществовать некоторое время. Новое поколение литий-ионных батарей будет готово примерно в середине десятилетия, а бескобальтовая батарея запланирована на 2028 год. По оценкам, последнее поколение сократит расходы до 65 процентов по сравнению с современными батареями.

Тем временем двигатели внутреннего сгорания остаются актуальными, но Мосс сказал, что они не будут обновлены, чтобы отвечать критикующим требованиям Euro 7. Стоящая за этим решением логика заключается в том, что строгие законы о выбросах сделают двигатели с ДВС значительно дороже в Европейском Союзе, тогда как, по оценкам, электромобили станут доступнее. Следовательно, паритет цен между ДВС и электромобилями зависит от того, когда, а не от того, будет ли. Мосс сказал: «мы не так уж далеко от того, где они пересекутся в стоимости».

Nissan не будет первым автопроизводителем, у которого будет серийный автомобиль с твердотельными аккумуляторами, поскольку Toyota пообещала опередить всех на рынке до 2025 года. Однако транспортное средство, о котором идет речь, будет не электромобилем, а скорее гибридом. BMW является одной из нескольких компаний, работающих над этой технологией, и пообещала начать собственное опытное производство позже в этом году, а демонстрационный автомобиль должен выйти к 2025 году.