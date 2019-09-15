Модель буде представлена на ринку США.

Японський автовиробник Nissan Motor вже з наступного року почне продавати абсолютно новий повністю електричний кросовер. Його прототип вже показали дилерам США. Електромобіль матиме розміри Nissan Rogue (в Європі - X-Trail) та отримає батареї, що дозволять йому проїхати на одному заряді до 300 миль (483 км).

При цьому розгін до 60 миль в годину (96,5 км/год) у новинки займе менше п'яти секунд. Старт продажів очікується в другій половині 2021 року.

Можливо, на Токійському мотор-шоу, яке відкриється 24 жовтня, компанія покаже хоча би концепт майбутнього електро-кросовера.

Нагадаємо, що нещодавно Nissan презентував нове покоління Juke.