Модель будет представлена на рынке США.

Японский автопроизводитель Nissan Motor уже со следующего года начнет продавать абсолютно новый полностью электрический кроссовер. Его прототип уже показали дилерам США. Электромобиль будет иметь размеры Nissan Rogue (в Европе – X-Trail) и получит батареи, которые позволят ему проехать на одном заряде до 300 миль (483 км).

При этом разгон до 60 миль в час (96,5 км/ч у новинки займет менее пяти секунд. Старт продаж ожидается во второй половине 2021 года.

Возможно, на Токийском мотор-шоу, которое откроется 24 октября, компания покажет хотя бы концепт будущего электрокроссовера.

Напомним, что недавно Nissan презентовал новое поколение Juke.