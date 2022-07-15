Nissan Leaf був першим і найбільш масовим електромобілем у світі. Однак з приходом більш сильних конкурентів його переваги нівелювались.

Коли перше покоління Nissan Leaf вийшло на ринок у 2010 році, це був прорив. Недорогий, з чудовим стилем, він був справжнім відображенням майбутніх електромобілів. До того ж Leaf з’явився аж за 18 місяців до того, як Ілон Маск презентував Tesla Model S.

Однак все одно у США він продавався не дуже добре – було продано менше 175 000 одиниць. Хоча й коштував він там на рівні авто з ДВЗ – близько 25 тисяч доларів. Саме з Америки багато Nissan Leaf потрапило в Україну, що зробило його найбільш масовим електромобілем на нашому ринку.

Також цікаво тест-драйв Nissan Leaf

Серед причин низької популярності у світі та США – не дуже добра динаміка розгону та невеликий запас ходу (у порівнянні з Tesla, наприклад). Та й більш сучасні електромобілі мають запас ходу до 450 і навіть 800 кілометрів. Натомість навіть друге покоління Leaf 2022 року забезпечує приблизно 360 кілометрів зі збільшеною батареєю та всього 230 – в базовій комплектації.

Є й інші причини “поховати” найперший масовий електромобіль. Зараз більшість виробників автомобілів електрифікують весь свій модельний ряд, тобто усі моделі, які вони випускають, мають електричні версії. Тому необхідності в “окремій” електричній моделі в японського виробника вже нема.

До того ж на ринку панують кросовери, а у Nissan є новітній електрокросовер Aria, на які компанія покладає великі надії. Тож місця в модельній гамі старому-доброму Leaf у Nissan не знайшлося. Отже, наступного покоління цього автомобіля може вже й не бути.