Nissan Leaf был первым и самым массовым электромобилем в мире. Однако с приходом более сильных конкурентов его преимущества нивелировались.

Когда первое поколение Nissan Leaf вышло на рынок в 2010 году, это был прорыв. Недорогой, с великолепным стилем, он был настоящим отражением будущих электромобилей. К тому же Leaf появился за 18 месяцев до того, как Илон Маск презентовал Tesla Model S.

Однако в США все равно продавался не очень хорошо – было продано менее 175 000 единиц. Хотя и стоил он там на уровне авто с ДВС – около 25 тысяч долларов. Именно из Америки многие Nissan Leaf попали в Украину, что сделало его самым массовым электромобилем на нашем рынке.

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Среди причин низкой популярности в мире и США – не очень хорошая динамика разгона и небольшой запас хода (по сравнению с Tesla, например). Да и более современные электромобили имеют запас хода до 450 и даже 800 километров. Вместо этого даже второе поколение Leaf 2022 обеспечивает примерно 360 километров с увеличенной батареей и всего 230 – в базовой комплектации.

Есть и другие причины "похоронить" самый первый массовый электромобиль. Сейчас большинство производителей автомобилей электрифицируют весь свой модельный ряд, то есть все выпускаемые ими модели имеют электрические версии. Поэтому необходимости в "отдельной" электрической модели у японского производителя уже нет.