Нюрбургринг назавжди закрили для мотоциклів

“Спільні” трек-дні відтепер будуть можливі лише на малому кільці Нюрбургринга, на якому останніми роками проводили Гран-прі Формули-1. Виїзд мотоциклів відбуватиметься в певні дні, коли на треку не буде автомобілів, повідомляє avtomir.ua.

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Через різний рівень динаміки та підготовки водіїв спільні сесії призводили до трагічних інцидентів. У 2021 році одна людина загинула, а семеро опинилися в лікарні, у 2023 році два співробітники Goodyear загинули під час тестових заїздів. Обидва рази смертельні аварії траплялися з мотоциклістами, і загалом пілоти двоколісного транспорту більш уразливі на небезпечній трасі.

Представник Нюрбургрингу наголосив, що мотоциклісти зможуть виїжджати на трасу під час організованих трек-днів, а власники сезонних абонементів зможуть або повернути гроші, або перебратися на трасу Гран-прі Нюрбургрингу. Як безпрецедентний крок організаторів вплине на статистику безпеки на автодромі ще потрібно з’ясувати.