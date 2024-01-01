Нюрбургринг на всегда закрыли для мотоциклов

“ Совместные” трек-дни отныне будут возможны только на малом кольце Нюрбургринга, на котором в последние годы проводили Гран-при Формулы-1. Выезд мотоциклов будет проходить в определенные дни, когда на треке не будет автомобилей, сообщает avtomir.ua.

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Из-за разного уровня динамики и подготовки водителей совместные сессии приводили к трагическим инцидентам. В 2021 году один человек погиб, а семеро оказались в больнице, в 2023 году два сотрудника Goodyear погибли во время тестовых заездов. Оба раза смертельные аварии случались с мотоциклистами, и, в общем, пилоты двухколесного транспорта более уязвимы на опасной трассе.

Представитель Нюрбургринга подчеркнул, что мотоциклисты смогут выезжать на трассу во время организованных трек-дней, а владельцы сезонных абонементов смогут или вернуть деньги, или перебраться на трассу Гран-при Нюрбургринга. Как беспрецедентный шаг организаторов повлияет на статистику безопасности на автодроме, еще предстоит выяснить.