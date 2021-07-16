Дорога М-05 Київ – Одеса вже не витримує навантаження – біля села Троїцьке на Одещині стався зсув ґрунту та руйнування дороги.

Учора з’явились фотографії зсуву ґрунту та деформації дорожнього покриття на дорозі Київ-Одеса біля села Троїцьке на Одещині. Причина - надмірні опади та недбале ставлення до утримання дороги.

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Наразі крайня права смуга руху на цій ділянці перекрита - підрядна організація розпочала активні відновлювальні роботи. Повне завершення робіт заплановано до 3 серпня 2021.

"Треба визнати, що проблема глибша. Пройшло вже понад 15 років з часу реконструкції дороги, експлуатаційні характеристики дороги вичерпано. У цій ситуації із зсувом ґрунту ми також бачимо, що сама дорожня основа була влаштована неякісно. Останні роки ми намагались підтримувати у нормальному стані дорогу у межах експлуатаційного утримання. Однак цих заходів вже недостатньо, враховуючи, що інтенсивність руху тут одна з найвищих в Україні", - пише на своїй сторінці голова Укравтодору Александр Кубраков.

"За кошти державного бюджету ми ще в 2019-2020 роках розпочали оновлення дороги М-05 у Київській та Черкаській областях", - повідомив чиновник.





За його словами йде підготовка до оновлення дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях за кошти ЄБРР та ЄІБ. В рамках спільного проєкту із міжнародним партнером буде оновлено майже 300 км дороги. На перших ділянках вже затверджена проєктна документація і пройдені усі процедури — чекаємо оголошення тендерів, після чого розпочнемо ремонт.