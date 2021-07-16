Дорога М-05 Киев – Одесса уже не выдерживает нагрузки – около села Троицкое в Одесской области произошел оползень и разрушение дороги.

Вчера появились фотографии оползня и деформации дорожного покрытия на дороге Киев-Одесса возле села Троицкое в Одесской области. Причина – чрезмерные осадки и небрежное отношение к содержанию дороги.

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Сейчас крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта – подрядная организация приступила к активным восстановительным работам. Полное завершение работ запланировано к 3 августа 2021.

"Надо признать, что проблема глубже. Прошло уже более 15 лет с момента реконструкции дороги, эксплуатационные характеристики дороги исчерпаны. В этой ситуации с оползнем мы также видим, что сама дорожная основа была уложена некачественно. Последние годы мы пытались поддерживать в нормальном состоянии дорогу в пределах эксплуатационного содержания. Однако этих мер уже недостаточно, учитывая, что интенсивность движения здесь одна из самых высоких в Украине", – пишет на своей странице глава “Укравтодора” Александр Кубраков.

"За средства государственного бюджета мы еще в 2019-2020 годах начали обновление дороги М-05 в Киевской и Черкасской областях", – сообщил чиновник.



По его словам идет подготовка к обновлению дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях за средства ЕБРР и ЕИБ. В рамках совместного проекта с международным партнером будет обновлено почти 300 км дороги. На первых участках уже утверждена проектная документация и пройдены все процедуры – ждем объявления тендеров, после чего начнем ремонт.