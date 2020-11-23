Власник повідомив про незаконне заволодіння, а насправді автомобіль самовільно поїхав з місця паркування та спричинив ДТП.

Цей курйозний випадок стався на проспекті Науки. Власник залишив автомобіль Ford біля магазину і відійшов у справах. Коли повернуся, не виявив його на місці паркування. Чоловік забив на сполох та викликав поліцію з приводу незаконного заволодіння.

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Патрульні, які прибули на місце події, отримали від чергового інформацію, що схожий автомобіль щойно спричинив ДТП з автомобілями Volkswagen та Alfa Romeo.

Як з'ясували патрульні, водій, імовірно, не поставив автомобіль на стоянкове гальмо. У результаті чого Ford вирушив у самостійну подорож проспектом і потрапив у ДТП.

Патрульні склали на водія Ford протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.