Владелец сообщил о незаконном завладении, а на самом деле автомобиль самовольно уехал с места парковки и спровоцировал ДТП.

Этот курьезный случай произошел на проспекте Науки. Владелец оставил автомобиль Ford возле магазина и отошел по делам. Когда вернуслся, не обнаружил его на месте парковки. Мужчина забил тревогу и вызвал полицию по поводу незаконного завладения.

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Патрульные, прибывшие на место происшествия, получили от дежурного информацию, что похожий автомобиль вызвал ДТП с автомобилями Volkswagen и Alfa Romeo.

Как выяснили патрульные, водитель, вероятно, не поставил автомобиль на стояночный тормоз. В результате чего Ford отправился в самостоятельное путешествие по проспекту и попал в ДТП.

Патрульные составили на водителя Ford протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.