Замість проданого шинного виробництва у Росії компанія Nokian Tyres створить новий завод у Румунії.

Нове виробництво може з’явитись у румунському місті Орадя (Орадеа) у Трансильванії. Очікується, що на створення заводу шинний гігант витратить 650 млн доларів США.

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Компанія прагне замінити продані у жовтні підприємства в Росії, які не змогли працювати через санкції. Nokian Tyres змушена була продати завод у РФ за 400 мільйонів доларів. Замість нього у Румунії буде створено нове підприємство на 500 працівників. Воно розташується поблизу кордону з Угорщиною та за 200 км від кордону з Україною.

На майбутньому заводі в Ораді будуть виготовлятися, зокрема, шини для легкових автомобілів і позашляховиків, які продаватимуться переважно на ринку Центральної Європи.

«Після ретельного аналізу понад 40 локацій і кількох факторів, таких як наявна кваліфікована робоча сила, логістичні переваги та стабільне бізнес-середовище, стало зрозуміло, що Орадя є найкращим вибором для нашої нової фабрики. Ми сповнені рішучості побудувати завод з нульовими викидами CO2, перший в нашій галузі. Розташування в Румунії підтримує цю мету, оскільки ми можемо використовувати зелену енергію, вироблену поблизу», — зазначив операційний директор Nokian Tyres Адріан Качмарчик.

Озвучена сума інвестицій є однією з найбільших прямих іноземних інвестицій в Румунію за останні роки. Річна потужність заводу спочатку становитиме шість мільйонів шин. На цьому майданчику також розмістять підприємство для зберігання та дистрибуції шин.

Будівництво планується розпочати на початку наступного року. Очікується, що перші шини будуть виготовлені в другій половині 2024 року, а завод вийде на повну виробничу потужність у 2027 році.