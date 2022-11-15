Вместо проданного шинного производства в России компания Nokian Tyres создаст новый завод в Румынии.

Новое производство может появиться в румынском городе Орадя (Орадеа) в Трансильвании. Ожидается, что на создание завода шинный гигант потратит 650 млн долларов США.

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Компания стремится заменить проданные в октябре предприятия в России, которые не смогли работать из-за санкций. Nokian Tyres вынуждена была продать завод в РФ за 400 миллионов долларов. Вместо него в Румынии будет создано новое предприятие на 500 человек. Оно расположится вблизи границы с Венгрией и в 200 км от границы с Украиной.

На будущем заводе в городе Ородя будут производить, в частности, шины для легковых автомобилей и внедорожников, которые будут продаваться преимущественно на рынке Центральной Европы.

«После тщательного анализа более 40 локаций и нескольких факторов, таких как имеющаяся квалифицированная рабочая сила, логистические преимущества и стабильная бизнес-среда, стало ясно, что Орадя – лучший выбор для нашей новой фабрики. Мы полны решимости построить завод с нулевыми выбросами CO2, первый в нашей отрасли. Размещение в Румынии соответствует этой цель, поскольку мы можем использовать зеленую энергию, производимую поблизости», – отметил операционный директор Nokian Tyres Адриан Качмарчик.

Озвученная сумма инвестиций является одной из самых больших прямых иностранных инвестиций в Румынию за последние годы. Годовая мощность завода изначально составит шесть миллионов шин. На этой площадке также будет размещено предприятие для хранения и дистрибуции шин.

Строительство планируется начать в начале следующего года. Ожидается, что первые шины будут изготовлены во второй половине 2024 года, а завод выйдет на полную производственную мощность в 2027 году.