Доступні зелені номерні знаки для електромобілів тепер можна перевірити у відкритому доступі в онлайн режимі. Це потрібно тим, хто бажає вибрати певний номерний знак для свого електромобіля при реєстрації.

Відтепер у вільному доступі можна перевірити наявні в сервісних центрах МВС і зелені номерні знаки для електромобілів. Раніше така можливість була лише у майбутніх власників автомобілів з ДВС – для них номерні знаки написані чорним шрифтом. Цим сервісом вже можна скористатися онлайн на сайті Головного сервісного центру МВС та в інформаційних боксах, установлених в приміщеннях оновлених сервісних центрів МВС.

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Нагадуємо, що для електричних автомобілів передбачені номерні знаки із символами зеленого кольору та окремими серіями, які починаються з літери “Z”. Наразі закріплюються номерні знаки для електромобілів серій ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK. З часом їх перелік розширюватиметься.

Саме за допомогою цього функціоналу можливо з дому дізнатися, до якого сервісного центру МВС необхідно записатися, щоб закріпити за електричною номерний знак з омріяною комбінацією цифр.

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