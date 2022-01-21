Доступные зеленые номерные знаки для электромобилей теперь можно проверить в открытом доступе в онлайн режиме. Это нужно тем, кто желает выбрать номерной знак для своего электромобиля при регистрации.

Отныне в свободном доступе можно проверить имеющиеся в сервисных центрах МВД и зеленые номерные знаки для электромобилей. Раньше такая возможность была только у будущих владельцев автомобилей с ДВС – для них номерные знаки написаны черным шрифтом.

Этим сервисом уже можно воспользоваться онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД и в информационных боксах, установленных в помещениях обновленных сервисных центров МВД.

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Напоминаем, что для электрических автомобилей предусмотрены номерные знаки с символами зеленого цвета и отдельными сериями, которые начинаются с буквы “Z”. Сейчас закрепляются номерные знаки для электромобилей серий ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK. Со временем их перечень будет расширяться.

Именно с помощью этого функционала возможно из дома узнать, в какой сервисный центр МВД необходимо записаться, чтобы закрепиться за электрической номерной знак с красивой комбинацией цифр.

Алгоритм поиска не изменился: